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Общество

В Самарской области ликвидируют последствия сильного снегопада

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За минувшие сутки в Самарской области выпало 19,6 мм осадков, около 40% от месячной нормы. Высота снежного покрова на 12 часов сегодняшнего дня составляет 53 см, сообщает департамент информполитики региона.

Фото: предоставлено минтрансом СО

В ночь с 9 на 10 января на расчистке региональных дорог было задействовано 456 единиц спецтехники, в том числе в Самаре – 178 единицы.

Выполнялись работы по расчистке тротуаров, пешеходных переходов, вывозу снега, а также уборка проезжих частей автопоездом и обработка противогололедными материалами.

На полигоны вывезено около 4 тыс. т снежных масс. На обработку проезжих частей и опасных участков противоголеледными материалами потребовалось около 1500 т песочно-соляной смеси и 250 т соли.

Днем 10 января продолжается работа по расчистке и обработке проезжих частей, тротуаров, пешеходных переходов, посадочных площадок и вывозу снега. Задействовано 552 единицы спецтехники.

Задачу максимально усилить работы по расчистке территорий от снега поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Специалисты министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области контролируют состояние региональных трасс.

В связи с погодными условиями правительство Самарской области, администрации районов и муниципалитетов призывают автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также не оставлять свои автомобили вдоль дорог, так как это мешает более качественной уборке снега.

Гид потребителя

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