Виктор Часовских прокомментировал выставленные тысячам самарцев счета за установку ОДПУ

В первый рабочий день года многие жители Самары обнаружили в квитанциях новую строку: оплату установки ОДПУ (общедомовой прибор учета) тепловой энергии. Эксперт отрасли ЖКХ, руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" Виктор Часовских прокомментировал ситуацию порталу Волга Ньюс.

— Последние пару дней пользователи соцсетей активно обсуждают появление новой строчки в квитанциях. При этом суммы по начислению оплаты за ОДПУ у всех разные — от 3 до 12 тысяч рублей. С чем связано появление нового вида оплаты?

— Цифры, указанные в квитанциях — это сумма, которую жители должны оплатить за установленные ОПДУ тепловой энергии. Действительно, суммы варьируются, поскольку общедомовые приборы учеты стоят по-разному — от 300 до 700 тысяч рублей. А если в МКД два входа, то устанавливаются два прибора учета, которые в совокупности стоят более 1 млн рублей. Однако в квитанциях написано, что сумма может быть разделена на 60 месяцев. Если человек, к примеру, не готов отдать сразу 10 тысяч рублей, то в следующем месяце ему придет счет, раздробленный на 60 частей, рассрочка на пять лет. Если житель желает оплатить общую сумму в течение шести месяцев, одного года, трех лет, он должен обратиться в компанию "Т-Плюс" и заявить об этом. Если он не обратится и не оплатит сразу всю сумму, в следующем месяце в течение последующих пяти лет ему придет счет на 1/60.

— Почему вообще возникла новая строчка в квитанции? Нововведение?

— Это требование № 261-ФЗ "Об энергосбережении" от 2009 года. Был дан срок до 2012 года собственникам МКД оплатить установку ОДПУ. Однако никто этого не сделал. Потом обязанность возложили на управляющие компании. Они должны были поставить приборы учета и выставить жителям счета. Это тоже не было выполнено. И с 2018–2019 гг. обязанность переложили на ресурсоснабжающие организации. В прошлом году ресурсоснабжающие организации установили 500 ОДПУ в многоквартирных домах Самары. Планировалось охватить 800 МКД. В 2021 году процесс установки будет продолжен. Установка производилась за счет организации, и теперь необходимо собрать средства с населения.

— Получается, жители не принимали общедомового решения перед установкой, и теперь приходится разъяснять новую строчку в квитанции post factum?

— По идее, жители должны были быть проинформированы заранее. При этом есть некоторые разночтения в федеральных законах и актах. Так, в Постановлении Правительства РФ № 354 сказано, что должно быть решение общедомового собрание. После принятого собственниками решения ресурсоснабжающая организация в течение трех месяцев должна установить ОДПУ. При этом Постановление Правительства РФ № 491 разъясняет, что ОДПУ устанавливаются без решения общедомового собрания, а организация выставляет счет по факту. Сейчас я разбираюсь в коллизии законов и нормативных актов совместно с "Т-Плюс". Но по факту приборы учета уже поставлены. Сейчас "Т-плюс" готовит всю техническую документацию по установленным приборам, включая сметы и паспорта. Все это будет передаваться управляющим компаниям.

— Собственники МКД нередко проявляют несознательность. Например, деклассированные элементы могут годами жить в квартире, не оплачивая коммунальных платежей…

— Этот долг будет только на этих людях, другие жильцы платить за них не будут. С такими элементами в суде должна разбираться ресурсоснабжающая организация.

— В прошлом году, как вы сообщили, было охвачено 500 МКД новыми приборами учета. При этом в Самаре более 11 тысяч многоквартирных домов. Работа по установке рассчитана на несколько лет?

— В каких-то домах уже установлены приборы учета, но Самара среди других муниципалитетов региона охвачена ОДПУ меньше всех. В Тольятти, Новокуйбышевске практически все дома обеспечены приборами учета, которые ставили еще по региональной программе, бесплатно для жителей. В свое время Самара не подключилась к этому процессу.

— Возможно ли, что в домах, где только планируется установка ОДПУ, люди могут отказаться от нее?

— По закону, если ресурсоснабжающая организация не установит прибор учета, на нее наложат штраф. Поэтому она в любом случае будет ставить ОДПУ и отстоит свои действия в суде.

— По новой строчке планируются льготы для отдельных категорий граждан?

— Нет, эта плата не входит в обязательный платеж содержания, это дополнительная услуга. Единственное, на что я надеюсь: возможно, в этом году будет принято решение об установке ОДПУ за счет ресурсоснабжающих организаций. В 2020 году было принято аналогичное решение по поводу электрических счетчиков. И с июля прошлого года ресурсники должны ставить и индивидуальные, и общедомовые счетчики за свой счет. Но пока, повторюсь, решение распространяется только на электричество. Надеюсь, в этом году на уровне федерального закона будет принято такое же решение по счетчикам ХВ, ГВ и тепловой энергии.

— Но до того, как решение не принято и не вступило в силу, люди обязаны платить. А после, если решение примут в течение года, часть оплаченных средств будет возвращена?

— Нет, закон обратной силы не имеет.