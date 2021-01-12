Автомобилю LADA 4x4 вернули первоначальное название Niva

LADA объявила о переименовании модели LADA 4x4 и возвращении ей первоначального названия Niva. Полное название внедорожника – LADA Niva Legend, сообщает пресс-служба компании LADA.

Напомним, серийное производство внедорожника под новым именем Lada NivaTravel стартовало в конце декабря на заводе "Lada Запад Тольятти". Первым выпущенным автомобилем стал Travel в исполнении Off-road.

Вместе с новым названием автомобиль получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Они делают пребывание и общение в салоне автомобиля более комфортным. Результаты дорожных испытаний показали, что максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120км/ч.

"LADA Niva Legend — первый в мире внедорожник с несущим кузовом и постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи. Многократный призер ралли "Дакар", популярный не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Вот уже 45 лет он остается самым доступным полноприводным автомобилем на рынке России", — отмечается в сообщении.

Для LADA Niva Legend предусмотрено более 10 вариантов исполнения, включая коммерческие модели. Кроме того, для всех модификаций внедорожника доступен пакет "Комфорт", который можно приобрести отдельно и установить у официальных дилеров LADA. Пакет включает центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью, аудиосистему с разъемами формата USB и AUX, что дает возможность подключения мобильных устройств.