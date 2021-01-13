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Игрок "Крыльев Советов" Сафаа Хади выступил за сборную Ирака Защитником "Крыльев Советов" Сергеем Божиным интересуется клуб из Греции "Крылья Советов" просматривают защитника из Белоруссии "Крылья Советов" отправились на сбор в Турцию Полузащитник "Крыльев Советов" Хади Сафаа включен в расширенную заявку сборной Ирака

Футбол Спорт

Игрок "Крыльев Советов" Сафаа Хади выступил за сборную Ирака

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полузащитник самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Сафаа Хади, ранее включенный в расширенную заявку сборной Ирака, сыграл в товарищеском матче против ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба ПФК в Twitter.

Фото: ФК "Крылья Советов" (Twitter)

В товарищеском матче Сафаа вышел в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте. Игра завершилась 0:0. В ближайшее время Хади вылетит в Турцию, где присоединится к самарским футболистам.

Напомним, "Крылья Советов" проведут в Турции три контрольных матча: 18 января со "Спартаком" из сербской Суботицы, 19 января с "Чайкой" из Ростовской области и 21 января со "Славией" из болгарской Софии.

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