Игрок "Крыльев Советов" Сафаа Хади выступил за сборную Ирака

Полузащитник самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Сафаа Хади, ранее включенный в расширенную заявку сборной Ирака, сыграл в товарищеском матче против ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба ПФК в Twitter.

В товарищеском матче Сафаа вышел в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте. Игра завершилась 0:0. В ближайшее время Хади вылетит в Турцию, где присоединится к самарским футболистам.

Напомним, "Крылья Советов" проведут в Турции три контрольных матча: 18 января со "Спартаком" из сербской Суботицы, 19 января с "Чайкой" из Ростовской области и 21 января со "Славией" из болгарской Софии.