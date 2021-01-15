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ЖКХ и благоустройство Общество

Прокурор области поручил проверить работы по очистке Самары от снега

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре организована прокурорская проверка работы органов местного самоуправления и обслуживающих организаций по ликвидации последствий снегопадов, сообщает прокуратура Самарской области.

Отмечается, что прокурор региона Сергей Берижицкий поручил организовать проверку работы контролирующих и иных органов, ответственных за принятие мер в отношении лиц, нарушающих требования законодательства в сфере благоустройства.

Такое решение было принято "по результатам анализа состояния объектов благоустройства в зимний период, своевременности принятия органами местного самоуправления, управляющими компаниями мер по ликвидации последствий снегопадов".

Надзорным органом организованы выездные проверочные рейды качества очистки дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов, придомовых территорий. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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