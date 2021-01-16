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Преступления Происшествия

Житель Самарской области выпивал всю ночь, а утром сел за руль и попался полицейским

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинель-Черкасском районе Самарской области 19-летний автомобилист оказался проходить освидетельствование и стал фигурантом уголовного дела.

По данным регионального ГУ МВД, инспекторы ДПС заметили странно двигавшийся по дороге Lada Largus и остановили его. За рулем был молодой житель с. Тимашево. Полицейские посчитали, что у него есть признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование, но молодой человек отказался. Зато парень рассказал, что накануне всю ночь выпивал с друзьями, а когда проснулся утром, решил поехать в магазин на машине матери.

Теперь в отношении водителя возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию").

Гид потребителя

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