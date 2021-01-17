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Общество

В Самарской области ожидается понижение температуры до -30, -33 °С

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за низких температур.

По данным Приволжского УГМС, ночью и утром 18 января местами по области ожидается минимальная температура воздуха -30, -33 °С.

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