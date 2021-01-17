В Самарской области ожидается понижение температуры до -30, -33 °С

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за низких температур.
По данным Приволжского УГМС, ночью и утром 18 января местами по области ожидается минимальная температура воздуха -30, -33 °С.
В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за низких температур.
По данным Приволжского УГМС, ночью и утром 18 января местами по области ожидается минимальная температура воздуха -30, -33 °С.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.