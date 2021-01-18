В Тольятти возобновят строительство ФОКа на Певческом поле

В середине января 2021 г. питерское ООО "Газпром инвестгазификация" приступило к поискам подрядчика, который достроит ФОК с бассейном, катком и универсальным залом на Певческом поле в Комсомольском районе Тольятти (ул. Коммунистическая, 88).

На эти цели выделено 490 млн рублей. Итоги конкурса подведут 12 февраля. Будущий подрядчик должен будет завершить работы до 30 апреля 2022 года. Площадь застройки с переменной этажностью от одного до трех этажей составляет более 7000 м².

Согласно проектной документации, здание будущего спорткомплекса состоит из трех блоков: катка с искусственным льдом, универсального зала площадью 1,5 га и центрального трехэтажного блока с бассейнами, залом сухого плавания, тренажерным залом, конференц-залом, кафе и вспомогательными помещениями. ФОК будет адаптирован под нужды маломобильных граждан: оснащен пандусами и специальным лифтом с блоком-накопителем для подъема на любой этаж.

Стройка спортивного объекта на Певческом поле началась в августе 2017 года и должна была завершиться в декабре 2018 года. Но деятельность подрядчика — самарского ООО "Квартал" — заморозили на середине строительства. Компания успела возвести лишь два блока будущего ФОКа из трех. По словам замглавы города по имуществу и градостроительству Олега Захарова, по финансированию третьего блока "не удалось договориться с инвесторами".

"По имеющейся у нас информации, первый и второй блок были возведены на 85%, после чего стройку заморозили, — прокомментировал порталу Волга Ньюс начальник отдела планирования и развития Управления физической культуры и спорта Тольятти Владимир Иванов. — К вопросам возобновления строительства активно подключились губернатор, минстрой, правительство Самарской области. Прошло несколько совещаний с руководством "Газпрома". По последним данным, в середине 2022 года или в начале 2023 года возведение объекта будет завершено".

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, катком и универсальным залом осуществляется в рамках государственно-частного партнерства на средства ООО "Газпром инвестгазификация", а сметная стоимость строительно-монтажных работ ранее составляла 677 млн рублей. На завершение строительства выделено 490 млн рублей. Подрядчик будет определен в феврале. Согласно документации, он должен приступить к работам на следующий день после заключения контракта.

"Для нас это долгожданный объект, уникальный для Комсомольского района, где пока подобного сооружения нет. ФОК многопрофильный большой, там будет возможно заниматься многими видами спорта, в том числе, плаванием и хоккеем. Этот объект — проект повторного применения, аналог ФОКа "Труд", построенного в 2016 году в Центральном районе города на ул. Карла Маркса, 37", — сообщил Владимир Иванов.