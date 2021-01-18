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Законотворчество Власть и политика

В Самарской области расширят перечень штрафов для тех, кто плохо чистит фасады нежилых зданий

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты Самарской губернской думы внесли изменения в региональный законопроект "Об административных правонарушениях на территории Самарской области", уточняющий отдельные положения по вопросам очистки фасадов нежилых зданий, строений и сооружений.

С инициативой расширить состав правонарушений, чреватых наложением штрафов, обратились органы местного самоуправления. Они выступили с инициативой штрафовать тех, кто при очистке фасадов будет игнорировать изображения, надписи, рисунки и объявления не рекламного характера, нанесенные как на сам фасад, так и наклеенные или прикрепленные к нему на бумаге, картоне, ткани, холстах и т. д.

Проект закона включили в повестку ближайшего заседания профильного комитета и рекомендовали к принятию в первом чтении.

Кроме того, депутаты поддержали правки в проект регионального закона, касающийся содержания собственниками зданий, земельных участков и прилегающих к ним территорий.

Согласно нынешнему законодательству, если владельцы не исполняют обязанности по содержанию своих домов и прилегающих к ним территорий в чистоте и порядке (не косят траву, не чистят от мусора, листвы, снега и наледи, не обрабатывают территорию разрешенными реагентами зимой), на них накладывается административная ответственность.

В новом законопроекте были уточнены отдельные положения. Так, в пункте "очистка прилегающей территории от снега и наледи на всю ширину тротуара для обеспечения свободного и безопасного прохода граждан" предлагается исключить слова "на всю ширину тротуара", так как, по мнению депутатов, очищаться должен не только тротуар, но и вся прилегающая территория. Кроме того, было отмечено, что очистка снега и наледи не должна проводится на газонах и клумбах.

Этот законопроект также будет рассмотрен на ближайшем заседании профильного комитета и рекомендован думе к принятию в первом чтении.

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