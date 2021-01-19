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Общество

В Самарской области стартует акция "Внимание - встречная полоса!"

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 20 января по 20 февраля 2021 года Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области проведет региональную профилактическую акцию "Внимание - встречная полоса!"

Как отмечают сотрудники ГИБДД, выезд на полосу встречного движения является одним из самых опасных маневров, особенно в тех местах, где такой выезд запрещен Правилами дорожного движения РФ и представляет уже чрезвычайную опасность.

За 2020 год на территории Самарской области зарегистрировано 269 ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, в результате которых 454 человека получили ранения различной степени тяжести и 95 погибли.

Сотрудники ГИБДД проведут на территории всех муниципалитетов специализированные рейды, профилактические акции и челленджи. К участию в мероприятиях будет привлечено максимальное количество личного состава, в том числе руководящего, а также представители общественных организаций.


 

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