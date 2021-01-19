Почти 3,2 тыс. инцидентов отработал "Инцидент Менеджмент" с начала года

Почти 3,2 тыс. инцидентов отработано системой мониторинга социальных сетей "Инцидент Менеджмент" с начала 2021 года в Самарской области.

В топе тем января: ЖКХ - 905 сообщений, благоустройство - 880 сообщений, дороги - 507 сообщений.

После снегопада 8-9 января, когда в регионе выпало почти 80% месячной нормы осадков, большинство жалоб касалось качества расчистки снега во дворах, около школ и детских садов, на территории общественных пространств. Власти муниципалитетов при планировании работ по уборке снега на своих территориях учитывали сообщения граждан в социальных сетях.

Жители Тольятти привлекли внимание Роспотребнадзора и мэрии города к качеству горячей воды. В городе инициировано расследование причин появления специфического запаха. По результатам проверки власти Тольятти планируют принять управленческие решения совместно с ресурсоснабжающими организациями.