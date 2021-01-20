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Преступления Происшествия

Замминистра строительства заподозрили в подлоге

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональное управление Следственного комитета РФ в конце минувшего года начало расследовать уголовное дело о служебном подлоге против Андрея Маслова — заместителя министра строительства Самарской области, руководителя департамента государственных услуг, проектной деятельности, территориального планирования и земельных ресурсов. Об этом сообщает kommersant.ru.

По версии следователей, он подделал отчет о готовности детских садов, построенных в рамках национального проекта "Демография". Для полной готовности объектов при этом не хватало заключения государственной инспекции строительного надзора.

Речь идет о новых детских садах, расположенных на ул. Ташкентской, 110 в Самаре, пер. НовоСадовом, 15 в поселке Смышляевка и в сельском поселении Черноречье (шестая очередь жилого комплекса "Южный город") Волжского района.

"В 2019 г. правительство региона получило от Министерства просвещения РФ около 585 млн руб. для создания в Самарской области дополнительных ясельных мест. Опоздание с отчетностью о расходовании федеральных денег означало для чиновников возврат неиспользованной суммы в бюджет страны и штраф", - пишет издание.

По данным источников "Коммерсанта", подобного рода документы подписываются самим министром строительства, "однако 14 февраля Евгений Чудаев неожиданно отправился в командировку. Его полномочия делегировали другому замминистра — Анне Урусовой, однако в день подготовки отчета она ушла в отпуск. В итоге документ подписал Андрей Маслов".

Напомним, ранее ситуация с детским садом на ул. Ташкенсткой легла в основу уголовного дела о злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы. Поводом для его возбуждения стала постановка детей на очередь, при том что здание не достроено. Глава департамента Елена Чернега временно отстранена от должности.

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