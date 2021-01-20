В областном перинатальном центре работали опасные лифты

Самарском областном перинатальном центре больницы им. Середавина работали опасные лифты с некачественными тяговыми канатами. Это следует из судебного разбирательства областного ГКУ "Управления капитального строительства", выступавшего заказчиком строительства центра, и подрядчиком — ООО "СК Евроальянс".

Компания получила контракт стоимостью 991 млн руб. в 2014 году. В процессе исполнения стоимость выросла до 1,09 млрд рублей. В 2016 г. контракт был расторгнут, не оплачены были работы на чуть более 1 млн рублей. В том же году перинатальный центр был сдан.

В сентябре 2018 г. Управление капитального строительства выдвинула претензию "Евроальянсу", потребовав в рамках действовавшей гарантии устранить выявленные дефекты, связанные с преждевременным износом тяговых канатов 10 лифтов, при котором эксплуатация устройств не допускается.

Однако дефекты не были устранены и ведомство обратилось в арбитражный суд.

"Евроальнс" апеллировал к тому, что отсутствуют доказательства возникновения дефектов по вине генподрядчика.

Однако экспертиза показала, что причиной образования дефектов стала в частности установка на лифтах "некачественных тяговых канатов, не предусмотренных заводом-изготовителем". При этом на большинстве лифтов истончение лебедки дошло до критического.

В итоге в марте 2020 г. Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск, обязав "Евроальянс" в течение 40 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить недостатки, заменив канаты. Также суд постановил взыскать с компании неустойку в 5 млн рублей.

"Евроальянс" пытался оспорить это решение, но оно устояло и в апелляционной, и кассационной инстанциях. 18 января очередная жалоба компании поступила в Верховный Суд РФ.

На момент публикации уточнить была ли произведена в итоге замена канатов не удалось.

Отметим, что в 2016 г. региональный Госфинконтроль сообщал, что Управление капитального строительства допустило неправомерное использование бюджетных средств на общую сумму 39 млн рублей.

Также напомним, что владелец "Евроальянса" Евгений Вагнер в 2020 г. был признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), суд приговорил его к трем годам колонии общего режима и штрафу.