16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Все больше россиян инвестируют в акции. На чем можно заработать в 2021 году В Самарской области почти на 20% снизился объем выдачи потребкредитов Супруга Алексея Титова не хочет вместе с ним гасить долги перед банком "Солидарность" С пользой для кошелька: как выжать "максимум" из зарплатной карты Реестр кредиторов Владимира Чекмарева вырос более чем на 2 млрд рублей

Финансы Экономика и бизнес

"ПСБ Лизинг" поставит 66 вертолетов Национальной службе санитарной авиации

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Группа компаний "ПСБ Лизинг" и Национальная служба санитарной авиации подписали договор на поставку в лизинг 66 вертолетов российского производства: 29 воздушных судов Ми-8МТВ-1 и 37 "Ансат". Общая стоимость сделки составляет 28 млрд рублей. Срок лизинга — 15 лет.

В зависимости от сроков изготовления вертолетов начало поставок запланировано на июнь 2021 года и завершится в сентябре 2022 года.

Вертолеты будут выполнять услуги санитарной эвакуации для пациентов, которым требуется незамедлительное оказание специализированного лечения.

Генеральный директор ООО "ПСБ Лизинг" Сергей Огиенко отметил: "Мы считаем это соглашение одним из важнейших для "ПСБ Лизинг", поскольку поддержка реализации высокотехнологичной продукции отечественного производства является приоритетом компании. Нельзя переоценить и социальную составляющую сделки: вертолеты Национальной службы санитарной авиации несут круглосуточное дежурство в самых труднодоступных регионах России, ежедневно спасая жизни людей. Благодаря подписанному договору, клиент увеличит парк авиационной техники и сможет расширить географию своего присутствия, что будет способствовать развитию всей системы санитарной авиации страны".

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31