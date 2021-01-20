"ПСБ Лизинг" поставит 66 вертолетов Национальной службе санитарной авиации

Группа компаний "ПСБ Лизинг" и Национальная служба санитарной авиации подписали договор на поставку в лизинг 66 вертолетов российского производства: 29 воздушных судов Ми-8МТВ-1 и 37 "Ансат". Общая стоимость сделки составляет 28 млрд рублей. Срок лизинга — 15 лет.

В зависимости от сроков изготовления вертолетов начало поставок запланировано на июнь 2021 года и завершится в сентябре 2022 года.

Вертолеты будут выполнять услуги санитарной эвакуации для пациентов, которым требуется незамедлительное оказание специализированного лечения.

Генеральный директор ООО "ПСБ Лизинг" Сергей Огиенко отметил: "Мы считаем это соглашение одним из важнейших для "ПСБ Лизинг", поскольку поддержка реализации высокотехнологичной продукции отечественного производства является приоритетом компании. Нельзя переоценить и социальную составляющую сделки: вертолеты Национальной службы санитарной авиации несут круглосуточное дежурство в самых труднодоступных регионах России, ежедневно спасая жизни людей. Благодаря подписанному договору, клиент увеличит парк авиационной техники и сможет расширить географию своего присутствия, что будет способствовать развитию всей системы санитарной авиации страны".