Жертва домашнего насилия из Самарской области стала героиней шоу "Пусть говорят"

В среду, 20 января, на "Первом" вышла в эфир передача "Пусть говорят". Ее героями стали супруги из села Зольное Самарской области – Алексей и Ольга Салдины. История, случившаяся в селе летом 2020 года, шокировала не только местных жителей, но и всю страну. Женщина обвинила мужа, что он избивал ее до кровоподтеков и месяц продержал взаперти, морил голодом. К моменту поступления в больницу вес Ольги Салдиной был критическим: 35 кг.

О "зверски избитой мужем" учительнице английского языка с двумя высшими образованиями и красным дипломом, матери троих детей, двое из которых (9-летний Максим и 7-летняя Аня) — дети нынешнего супруга Алексея Салдина), писали региональные и федеральные СМИ. Темой домашнего насилия заинтересовались органы следствия и прокуратура. В середине июля СУ СК РФ по Самарской области инициировало доследственную проверку из-за появившейся в СМИ информации о домашнем насилии. Расследование уголовного дела было завершено к концу декабря 2020 г.

источник фото: https://pust-govoryat.su/

На шоу стороны — обвиняемый и пострадавшая — представили зрителям разные версии случившегося. Алексей Салдин с самого начала занял позицию "невиновного" и отказался признать, что избивал супругу кулаками. "Я никогда ее не избивал кулаками и ногами, разве что ладонью", — заявил он.

Сестра потерпевшей, Екатерина Заводская, попыталась уличить родственника во лжи, продемонстрировав последнее смс Ольги перед госпитализацией от 6 июля 2020 г. "Губу мне разбил, вырвал волосы, не дает встать, телевизор не дает смотреть", — писала женщина с просьбой о помощи.

На следующий день Екатерина с подругой Ольги Анастасией приехали к ней в гости. Увиденное их потрясло: в доме стоял смрадный дух гниения, саму Ольгу они обнаружили под одеялом, она напоминала "человека из Бухенвальда", труп, обтянутый кожей.

Однако, когда полуживую Ольгу Салдину 7 июля доставили в больницу Жигулевскую ЦРБ, врачи не сразу согласились ее госпитализировать, приняв за алкоголичку. Медики объяснили ее критический вес, а также кровоподтеки, гематомы и синяки на теле пристрастием к спиртному. К тому же, в момент поступления в медучреждение, промилле в крови Ольги составляло 0,89 ед., что подтверждало теорию врачей.

После жалобы родственников в минздрав потерпевшую все же удалось госпитализировать. Результаты медицинской экспертизы показали, что к гематомам на теле причастен не столько алкоголь, сколько муж, а ссадины на теле объясняются насилием.

Алексей Салдин в эфире заявил, что гематомы — "это следы падений", а Екатерина все выдумывает. "Только при мне она падала в квартире несколько раз, ходила по стеночке. Я пытался время от времени ее накормить, она отказывалась", — оправдывался супруг.

Ведущий передачи предложил супругам вспомнить, когда началась домашняя тирания, ведь отзывы соседей и родственников подтверждали, что у Салдиных за все 10 лет брака не было еще ни одного подобного инцидента.

По словам Алексея, Ольга начала пить около 4 лет назад, бутылки с водкой прятала от него между горшков с цветами. "Я предлагал ей обратиться в больницу, но она отказывалась, говорила, ей стыдно". Кроме того, он несколько раз ловил ее на интимных переписках в соцсетях с другими мужчинами. А летом 2019 г. сам Салдин потерял работу. По словам очевидцев, его "сфотографировали на рабочем месте пьяным и спящим на диване". После этого, как заверяют Екатерина и подруга потерпевшей, он и начал поднимать руку на жену, кричать на детей.

Ольга тоже осталась без работы, но годом позже, в 2020 году. Она сказала, что это произошло из-за возросшей нагрузки и сократившейся почти вдвое зарплаты, но соседи выразили мнение, что ее уволили за пьянки, мол, "ученики жаловались родителям, что преподаватель английского приходит на урок с перегаром". Сестра потерпевшей пояснила, что несколько раз пыталась вытащить ее из алкоголизма: "Я даже нашла реабилитационный центр для лечения. Но мне там озвучили сумму в 80 тыс. рублей. Я им сказала, что не потяну таких деньжищ".

Ольга, которая вышла в эфир передачи "Пусть говорят" дистанционно, из клиник СамГМУ, где проходила лечение, заявила, что муж постоянно обвинял ее в неисполнении супружеских обязанностей. "Он даже закрывал меня на балконе, когда я белье там вешала… Денег не давал", — вспоминает женщина. А вот свое пристрастие к спиртному женщина на передаче отрицала.

"Я видела, как она даже в тот день, 6 числа, ползала с бутылкой под домом на четвереньках! Она была в стельку пьяная", — заявила соседка женщины Оксана Шамрай. Ее слова подтвердила на шоу и сотрудница магазина в с. Зольное Галина Петрочук: "Действительно, Ольга ходила в магазин, просила в долг. За баклажкой пива заглядывала к нам с трясущимися руками".

Ситуацию пригласили дистанционно прокомментировать и представителей медицины. Заместитель главного врача клиник СамГМУ Галина Светлова сообщила:

"К нам пациентка поступила уже после того, как ей оказали первичную медицинскую помощь в районной больнице. Надо сказать, ее там лечили достаточно хорошо. И когда она приехала к нам, мы не видели страшные следы побоев, которые сейчас демонстрируют с экрана. Тем не менее, ее состояние было среднетяжелым. В клиниках ее обследовала мультидисциплинарная бригада, ее состояние врачи оценили со всех сторон, в том числе, - нарколог и психолог. Но Ольга не давала разрешения на разглашение своего диагноза, поэтому я не могу ответить на вопрос о пристрастии к алкоголизму. Это медицинская тайна", — сообщила Светлова.

"Мне не нужно лечиться у нарколога, я чувствую себя прекрасно", — заявила потерпевшая в ответ на вопрос ведущего и своих родственников, собирается ли она на реабилитацию, когда выйдет из Клиник СамГМУ.

На передачу были приглашены многие свидетели драмы, которая разворачивалась в семье Салдиных не один месяц, но к единому мнению о том, кто виноват, виноват ли только Алексей и стоит ли сажать его за решетку, не пришли.

Сама Ольга признается, что не желает ему такой участи: "Нет, не хочу, чтобы он сидел в тюрьме. Но я не хочу и того, чтобы какая-то другая женщина после меня терпела то же, что терпела я. Для меня самое главное — встать на ноги и уехать из этого села с детьми, отдать их в хорошую самарскую школу, кружки. С детьми общаться разрешу, у меня нет в планах лишать его родительских прав".

Впрочем, ее адвокат Анна Ермолаева заявила, что избежать ответственности у обвиняемого не получится. "Скоро будет готова экспертиза, она покажет, какой именно вред нанес жене Алексей. Мы добьемся, чтобы все было по справедливости. Ответственности избежать не получится", — заключила она.