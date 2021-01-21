В Самаре состоится премьера оперы "Двенадцать" Владимира Дашкевича

В пресс-службе Самарского академического театра оперы и балета рассказали, что осенью планируется представить премьеру оперы "Двенадцать" Владимира Дашкевича по мотива поэмы Александра Блока.

Партитуру к опере написал Владимир Дашкевич, он же в соавторстве с Юлием Кимом сочинил либретто. Срежиссирует постановку Михаил Панджавидзе, известный по работам с Татарским театром оперы и балета им. Мусы Джалиля и Национальным Большим академическим театром оперы и балета Республики Беларусь. Художником-постановщиком выступит Гарри Гуммель. За музыку будет отвечать художественный руководитель и главный дирижер САТОБ Евгений Хохлов.

Владимир Дашкевич — российский композитор, автор ряда симфонических произведений и один из самых востребованных композиторов в отечественной киноиндустрии. Он хорошо известен по саундтрекам к советским фильмам про Шерлока Холмса, и, например, "Собачьему сердцу" Владимира Бортко. Он много работал с поэтом Юлием Кимом и исполнительницей Еленой Камбуровой.