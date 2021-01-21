16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре состоится премьера оперы "Двенадцать" Владимира Дашкевича В театре оперы и балета пройдет второй показ "Любовного напитка" САТОБ в новогоднюю ночь покажет балет "Щелкунчик" Объявлен новый аукцион на проект реконструкции театра драмы им. Горького Театр драмы представит премьеру - спектакль "Папа" по пьесе Флориана Зеллера

Театр Культура

В Самаре состоится премьера оперы "Двенадцать" Владимира Дашкевича

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пресс-службе Самарского академического театра оперы и балета рассказали, что осенью планируется представить премьеру оперы "Двенадцать" Владимира Дашкевича по мотива поэмы Александра Блока.

Партитуру к опере написал Владимир Дашкевич, он же в соавторстве с Юлием Кимом сочинил либретто. Срежиссирует постановку Михаил Панджавидзе, известный по работам с Татарским театром оперы и балета им. Мусы Джалиля и Национальным Большим академическим театром оперы и балета Республики Беларусь. Художником-постановщиком выступит Гарри Гуммель. За музыку будет отвечать художественный руководитель и главный дирижер САТОБ Евгений Хохлов.

Владимир Дашкевич — российский композитор, автор ряда симфонических произведений и один из самых востребованных композиторов в отечественной киноиндустрии. Он хорошо известен по саундтрекам к советским фильмам про Шерлока Холмса, и, например, "Собачьему сердцу" Владимира Бортко. Он много работал с поэтом Юлием Кимом и исполнительницей Еленой Камбуровой.

Гид потребителя

Фото на сайте

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31