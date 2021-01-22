Власти Самары намерены приобрести землю в Крутых Ключах под строительство новой школы

В Самаре планируют построить школу в микрорайоне Крутые Ключи. Ее мощность должна составить не менее 1200 ученических мест.

Самарский департамент образования предложил внести ряд изменений в муниципальную программу "Совершенствование организации предоставления образования в Самаре", рассчитанную на 2020–2025 годы. Это связано с тем, что объем финансирования документа ранее был увеличен на 1 млрд рублей.

В пояснительной записке ведомства отмечается, что необходима корректировка объема финансирования по отдельным мероприятиям программы. В частности, в документ было включено новое мероприятие "в качестве первичного этапа строительства школы в Крутых Ключах": приобретение в муниципальную собственность участков, "пригодных в дальнейшем для формирования одной строительной площадки".