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Строительство Строительство и недвижимость

Власти Самары намерены приобрести землю в Крутых Ключах под строительство новой школы

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре планируют построить школу в микрорайоне Крутые Ключи. Ее мощность должна составить не менее 1200 ученических мест.

Самарский департамент образования предложил внести ряд изменений в муниципальную программу "Совершенствование организации предоставления образования в Самаре", рассчитанную на 2020–2025 годы. Это связано с тем, что объем финансирования документа ранее был увеличен на 1 млрд рублей.

В пояснительной записке ведомства отмечается, что необходима корректировка объема финансирования по отдельным мероприятиям программы. В частности, в документ было включено новое мероприятие "в качестве первичного этапа строительства школы в Крутых Ключах": приобретение в муниципальную собственность участков, "пригодных в дальнейшем для формирования одной строительной площадки".

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