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Суды Происшествия

Уголовное дело экс-судьи Ивана Ежова могут передать для рассмотрения в другой регион

ТОЛЬЯТТИ. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 20 января, врио председателя Ставропольского районного суда Ольга Болохова направила председателю Шестого кассационного суда Ефанову ходатайство для изменения территориальной подсудности уголовного дела по обвинению бывшего судьи Ивана Ежова в получении взятки в крупном размере. Она просит передать дело для рассмотрения в равнозначный суд другого субъекта РФ в целях обеспечения независимости судей, как необходимой гарантии правосудия. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, в марте 2019 г. судья Автозаводского райсуда Тольятти получил через посредника  550 тыс. руб. — части от взятки 1 млн рублей. Деньги передали, предположительно, за вынесенное ранее решение о переквалификации действий подсудимого с п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в особо крупном размере") на ч. 1 ст. 330 УК РФ ("Самоуправство") и освобождение человека от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа.

30 декабря 2020 г. прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение бывшему судье Ивану Ежову по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). Уголовное дело было направлено для рассмотрения в Ставропольский районный суд, где было зарегистрировано 11 января 2021 г. и передано для ознакомления судье Татьяне Демидовой. Дата заседания пока не назначена.

Как сообщают в суде, сейчас Иван Ежов находится на свободе под подпиской о невыезде, такая мера пресечения ему была избрана в сентябре 2020 года. И в случае, если Шестой кассационный суд удовлетворит ходатайство председателя Ставропольского районного суда, уголовное дело в отношении Ивана Ежова будет передано для рассмотрения в суд другого субъекта РФ.

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