Экс-судье Ивану Ежову утвердили обвинение во взятке

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение бывшему судье Ивану Ежову по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере").

По версии следствия, в марте 2019 г. судья Автозаводского райсуда Тольятти получил через посредника 550 тыс. руб. - части от взятки 1 млн рублей. Деньги передали, предположительно, за вынесенное ранее решение о переквалификации действий подсудимого с п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в особо крупном размере") на ч. 1 ст. 330 УК РФ ("Самоуправство") и освобождение человека от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа.

Уголовное дело будет направлено в Ставропольский районный суд для рассмотрения.