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Экс-судье Ивану Ежову утвердили обвинение во взятке

ТОЛЬЯТТИ. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение бывшему судье Ивану Ежову по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере").

Фото: i027.radikal.ru

По версии следствия, в марте 2019 г. судья Автозаводского райсуда Тольятти получил через посредника  550 тыс. руб. - части от взятки 1 млн рублей. Деньги передали, предположительно, за вынесенное ранее решение о переквалификации действий подсудимого с п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в особо крупном размере") на ч. 1 ст. 330 УК РФ ("Самоуправство") и освобождение человека от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа.

Уголовное дело будет направлено в Ставропольский районный суд для рассмотрения.

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