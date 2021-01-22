Самарец отсудил 500 тыс. рублей моральной компенсации за смерть жены

Жителю Самары удалось отсудить 500 тыс. рублей моральной компенсации за смерть супруги, произошедшей из-за врачебной халатности. Исковые требования самарца удовлетворил областной суд, взыскав деньги с Клиник СамГМУ и Самарской городской больницы № 6.

В конце февраля 2013 г. жене истца неожиданно стало плохо и ее доставили на скорой в Клиники СамГМУ. Осмотрев ее, врачи отказались принимать пациентку, состояние которой продолжало ухудшаться, и не оказали ей никакой медицинской помощи. Затем женщину повезли в горбольницу № 6, где она умерла спустя несколько часов после госпитализации.

Судмедэкспертиза доказала, что в клиниках СамГМУ недооценили тяжесть состояния пациентки, неправильно поставили диагноз, отказались проводить дополнительные исследования и хирургическое лечение, включая перевод на ИВЛ. Медицинские ошибки стали причиной ухудшения состояния и, в дальнейшем, привели к гибели. Своевременная диагностика позволила бы избежать прогрессирования болезни и смерти.

Супруг умершей подал заявление в следственные органы Советского района, требуя привлечь виновных к уголовной ответственности. Однако в ноябре 2019 г. следователи вынесли постановление об отказе возбуждать уголовное дело в связи с истекшим сроком давности привлечения к уголовной ответственности.

Мужчина обратился в Советский районный суд, где потребовал взыскать с ответчиков 2 млн рублей моральной компенсации. Суд в июне 2020 г. частично удовлетворил требования истца и постановил взыскать по 250 тыс. рублей с Клиник СамГМУ и с горбольницы.

В январе 2021 г. Клиники СамГМУ подали в Самарский областной суд апелляцию.

Суд апелляционной инстанции оставил размер компенсации без изменения — 500 тыс. рублей. Однако решение суда первой инстанции относительно суммы выплат каждым из ответчиков было отменено. Коллегия не согласилась с выводами о невозможности определения степени вины и разделения сумм на равные доли — по 250 тыс. рублей.

"Суд апелляционной инстанции считает, что степень вины ответчика ГБУЗ Самарской области "Самарская городская больница № 6" перед истцом является более существенной, чем степень вины ответчика ФГБОУ высшего образования Самарского государственного медицинского университета Минздрава России, в связи с чем в данной части решение суда следует изменить. Определить в пользу истца сумму компенсации морального вреда, подлежащую взысканию с Самарской городской больницы № 6 — 450 000 рублей, с ФГБОУ высшего образования Самарский государственный медицинский университет Минздрава России — 50 000 рублей", — отмечается в сообщении инстанции.