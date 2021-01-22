В Самаре освободили от наказания обвиняемую в отравлении детей в 81 школе

Самарский областной суд рассмотрел жалобу на приговор бывшему заместителю руководителя по производству МП "Кафе Хлебосол" Валентины Сиротиной. Ее обвиняли в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем отравление детей.

Напомним, в январе 2018 г. самарская школа № 81 заключила с МП договор на организацию горячего питания. А в ноябре 2018 г. острыми кишечными заболеваниями здесь заболели 36 человек. После сообщений о массовом заболевании начались проверки. В школе нашли нарушения.

"Выяснилось, что руководство школы неоднократно направляло на МП жалобы. В их числе были грязная посуда, отсутствие у сотрудников столовой медицинских книжек и прививок, а также многое другое", — рассказывал на суде представитель прокуратуры Ленинского района Самары.

Возможным источником инфекции была кондитер, которая перенесла заболевание, считали следователи. В итоге Валентине Сиротиной назначили штраф в 15 тыс. рублей. Но она решение обжаловала.

"Освободить Сиротину В.В. от наказания на основании п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ за истечением сроков давности уголовного преследования", — постановила апелляционная инстанция.