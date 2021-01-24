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Преступления Происшествия

Самарец по поддельным документам пытался провезти опасный груз на фуре

ЖИГУЛЕВСК. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во время несения службы на трассе М-5 "Урал" сотрудники ГИБДД Жигулевска остановили автомобиль Mercedes-Benz, который перевозил опасный груз.

Водитель предъявил правоохранителям документ, подтверждающий право на перевозку опасных грузов, который вызвало у сотрудников полиции сомнение в подлинности. Полицейские изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов.

По данным сотрудников органов внутренних дел, подозреваемым является 59-летний житель Самары. В ходе опроса мужчина пояснил, что приобрел документ через интернет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". 

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