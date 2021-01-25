Минспорт: платного входа на территорию УСЦ "Чайка" не будет

В региональном министерстве спорта разъяснили необходимость в установке ограждений на территории учебно-спортивного центра "Чайка".

Жители Самары не первый месяц обеспокоены бетонными заборами вокруг трасс лыжной базы "Чайка". Общественное волнение началось еще в сентябре 2020 года, когда установили ограждения. А в конце января-2021 активист Валерий Студенников создал петицию с требованием убрать заборы вокруг трасс. Документ он направил в адрес департамента физкультуры и спорта Самары, регионального министерства спорта, ГАУ Самарской области УСЦ "Чайка" и в городскую прокуратуру.

"От имени лыжного сообщества заявляем, что эти заборы абсолютно не нужны, решение об их установке иррационально, опасность "террористической угрозы" на ЛБ надуманная и нереалистичная; при этом если бы даже такая опасность и существовала, наличие заборов никак не добавляло бы безопасности. При этом данные заборы эстетически ужасны и только создают неудобства", — прокомментировал Валерий Студенников.

Активист пожаловался в петиции на запрет оставлять сменную обувь и одежду в помещении раздевалки, "что накладывает существенные ограничения для проведения лыжных тренировок тем людям, которые долгое время были завсегдатаями лыжной базы и трасс". А также выразил опасения, что лыжные трассы и вовсе станут платными.

"В связи с планами по созданию летней лыжероллерной трассы (что само по себе прекрасно), по неофициальной информации планируется дальнейшее обнесение заборами всех спортивных лыжных трасс, а также платный доступ к лыжным трассам (бесплатный доступ сохранят только для спортсменов и учащихся спортивных школ). Это существенно ухудшит "качество жизни" десятков тысяч любителей лыж Самары и несёт урон развитию физкультуры и любительского спорта в нашем городе", — заключил автор петиции.

Минспорта прокомментировал ситуацию в Twitter, подчеркнув, что длина заборов несоизмерима с длиной самих трасс: ограждения простираются всего на 400 метров, в то время как длина трасс — 35 километров.

"Еще раз про заборы на УСЦ "Чайка". Учреждение обязано выполнять постановление Правительства РФ по обеспечению безопасности объекта спорта + ограничение въезда на трассы транспорта. Длина трасс — 35 км, длина заборов — 400 метров. Платного входа на территорию "Чайки" не будет.

В ведомстве напомнили, что администрация УСЦ установила ограждения еще осенью 2020 года по двум причинам, одна из которых — ограничение несанкционированного въезда транспорта (квадроциклов, снегоходов, автомобилей) на лыжные трассы. Перечисленные транспортные средства портят внешний вид трасс, на подготовку которых уходит много времени, а также создают угрозу для посетителей.

"Вторая причина — выполнение требований ФЗ по обеспечению безопасности объекта. "Чайка" — не просто лесной массив, парк и территория отдыха. Это государственный учебно-спортивный центр, объект спорта, к которому предъявляются соответствующие требования. Здание работает также в условиях соблюдения требований безопасности, которые не позволяют бесконтрольно оставлять вещи в помещении. Для этого специально работают камеры хранения. В помещении прокат — 40 рублей в день (20 рублей для льготных категорий), камера хранения на улице — 20 руб. в час", — сообщили в министерстве.

"Чайка" была и остается ежедневно бесплатной и доступна для всех желающих. Никакого платного входа на территорию базы не будет", — отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, в минспорта подчеркнули, что в сезоне 2020–2021 гг. для удобства посетителей открылась вторая точка питания на улице, появились две дополнительные раздевалки и еще одна камера хранения.