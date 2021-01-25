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Преступления Происшествия

Тольяттинец угнал машину соседки ради поездки в магазин

ТОЛЬЯТТИ. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Тольятти обратилась женщина с заявлением, что ночью ее иномарку, припаркованную в одном из дворов по ул. Фрунзе, похитили.

Потерпевшая заявила, что накануне, около 23:00, припарковала машину напротив своего подъезда, а утром нашла ее у соседнего подъезда. Сотрудники полиции изъяли записи камер видеонаблюдения, которыми оборудован двор, и установили подозреваемого — ранее не судимого тольяттинца. Мужчина не стал отрицать своей причастности к угону.

По версии полицейских, мужчина около часа ночи вышел во двор своего дома, и нашел на тротуаре ключи от автомашины. Нажав на кнопку брелка сигнализации, он определил автомобиль. Подозреваемый доехал на машине до магазина, а затем до пяти утра слушал в машине музыку.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".  Мужчине грозит наказание — до пяти лет лишения свободы.

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