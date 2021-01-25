16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На Московском шоссе/ул. Бубнова в Самаре построят четыре высотки Власти Самары намерены приобрести землю в Крутых Ключах под строительство новой школы Дождевой коллектор в Орловом овраге построит ООО "Олимп" Дольщиков на 4 тыс. кв. м удовлетворит структура "Виктор и Ко" Минстрой: под спуском Лейтенанта Шмидта построят эллинги и прогулочную аллею

Строительство Строительство и недвижимость

На Московском шоссе/ул. Бубнова в Самаре построят четыре высотки

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 307
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Группа компаний "Владимир" построит на Московском шоссе в Самаре жилой комплекс из четырех домов высотой от 12 до 20 этажей на 482 квартиры. Об этом сообщается в пресс-релизе банка ДОМ.РФ, с которым застройщик заключил договор проектного финансирования на 1,4 млрд рублей.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года.

Напомним, ранее ООО "Специализированный застройщик "СК Владимир" на общественных слушаниях получило одобрение на отклонение от предельных параметров при высотном строительстве на трех участках площадью 8,4 тыс. кв. м, расположенных на пересечении Московского шоссе с ул. Бубнова. Сейчас на этой территории находится автостоянка.

ГК "Владимир" также выступает застройщиком ЖК "Госуниверситет" и ЖК "Семейный", а также 17-этажного информационно-офисного центра на пересечении улиц Ново-Садовой и 2-й Радиальной. Инвестором обоих ЖК выступает ООО "Стимул" бизнесмена Марса Бахитова.

Группа компаний выросла из ЗАО "Компания Владимир", учрежденного в 1999 г. Владимиром Ахременко, и зарегистрирована в Самаре на ул. Революционной, 77. Его совладельцами числятся Галина Ахременко и Эльвира Бахитова. Генеральный директор компании - Валерий Ахременко.

Гид потребителя

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31