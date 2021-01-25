На Московском шоссе/ул. Бубнова в Самаре построят четыре высотки

Группа компаний "Владимир" построит на Московском шоссе в Самаре жилой комплекс из четырех домов высотой от 12 до 20 этажей на 482 квартиры. Об этом сообщается в пресс-релизе банка ДОМ.РФ, с которым застройщик заключил договор проектного финансирования на 1,4 млрд рублей.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года.
Напомним, ранее ООО "Специализированный застройщик "СК Владимир" на общественных слушаниях получило одобрение на отклонение от предельных параметров при высотном строительстве на трех участках площадью 8,4 тыс. кв. м, расположенных на пересечении Московского шоссе с ул. Бубнова. Сейчас на этой территории находится автостоянка.
ГК "Владимир" также выступает застройщиком ЖК "Госуниверситет" и ЖК "Семейный", а также 17-этажного информационно-офисного центра на пересечении улиц Ново-Садовой и 2-й Радиальной. Инвестором обоих ЖК выступает ООО "Стимул" бизнесмена Марса Бахитова.
Группа компаний выросла из ЗАО "Компания Владимир", учрежденного в 1999 г. Владимиром Ахременко, и зарегистрирована в Самаре на ул. Революционной, 77. Его совладельцами числятся Галина Ахременко и Эльвира Бахитова. Генеральный директор компании - Валерий Ахременко.