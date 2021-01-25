На Московском шоссе/ул. Бубнова в Самаре построят четыре высотки

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Группа компаний "Владимир" построит на Московском шоссе в Самаре жилой комплекс из четырех домов высотой от 12 до 20 этажей на 482 квартиры. Об этом сообщается в пресс-релизе банка ДОМ.РФ, с которым застройщик заключил договор проектного финансирования на 1,4 млрд рублей.