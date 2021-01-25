Стартовал предзаказ на Niva Travel

АвтоВАЗ объявляет о начале приема заказов на новый внедорожник Lada Niva Travel.

О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать внедорожник на сайте lada.ru или на сайте официального дилера LADA.

Выбрав комплектацию на сайте и отправив запрос, будущий владелец получает письмо о подтверждении намерения на указанный им адрес; для подтверждения заказа достаточно сделать клик по указанной ссылке в письме. Дилер немедленно получает письмо и проверяет наличие выбранного автомобиля. После подтверждения наличия высылается ссылка на предоплату. Платежи осуществляются с помощью сервиса Яндекс.Касса. При онлайн-заказе выбранный автомобиль бронируется только на три дня или без лимита по времени при внесении предоплаты в 10000 рублей.

Все покупатели, сделавшие онлайн-предзаказ до официального старта продаж, вместе с автомобилем получат в подарок набор фирменных аксессуаров для бездорожья (коврики, трос, лопата и жидкость для омывателя).

Напомним, LADA NivaTravel - флагман нового семейства внедорожников LADA Niva. Внедорожник предлагается в двух основных модификациях: NivaTravelиNivaTravelOff-Road.