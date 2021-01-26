Детский сад на 130 мест в с. Ягодное Ставропольского района достроит новый подрядчик

В понедельник, 25 января, администрация Ставропольского района объявила повторный аукцион на поиск подрядчика, который достроит детский сад в селе Ягодное на ул. Ворошилова.

Строительство учреждения дошкольного образования началось в начале осени 2020 года. В сентябре были объявлены торги на 127 млн рублей. По их итогам ООО "Строительные системы" упало на критические 13%, после чего и было выбрано администрацией Ставропольского района в качестве производителя работ. Компания работала на объекте несколько месяцев, однако впоследствии возникли сложности с реализацией проекта.

Как сообщил порталу Волга Ньюс заместитель руководителя управления строительства и ЖКХ Ставропольского района Константин Василика, подрядчик существенно отставал от сроков.

"У нас было запланировано освоение 82 млн рублей в этом году, но компания не смогла освоить сумму. Поэтому было принято решение о сокращении финансирования действующего контракта и организации процедуры повторных торгов. Сейчас мы ищем нового подрядчика. Ориентировочно к концу февраля подпишем контракт", — пояснил спикер.

На завершение строительства предусмотрено свыше 87 млн рублей, контракт рассчитан до декабря текущего года. В качестве источника финансирования объекта, который появится в рамках нацпроекта "Демография", указаны средства местного (5%) бюджета, региональной и федеральной казны (95%).

"На данный момент завершены все бетонные работы ниже уровня земли, в том числе, построен подвал. На этой неделе приступим к заливке перекрытий первого этажа. Сейчас устанавливается опалубка. Мы уверены, что строительство завершится в запланированный срок, до сентября текущего года", — рассказал Константин Василика.

До конца 2021 г. детский сад должен принять первых детей. Этого, по словам собеседника ВН, ждут многие жители сельского поселения: "В Ягодном проживает много молодых семей с детьми дошкольного возраста. Но сейчас здесь функционирует всего один государственный сад, его вместимости уже недостаточно".

Проблема нехватки мест в детских садах Ставропольского района обсуждается не первый год. Ее решение местные власти активно прорабатывают. По словам чиновника, в ближайшее время будут также объявлены торги на проектирование нового детского сада в Подстепках.