16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Начальник управления МП "Инженерная служба" получил условный срок за взятку Четверых самарцев осудили за сбыт поддельных пятитысячных купюр Самарец получил 18 лет колонии за убийство с особой жестокостью Адвокаты Дмитрия Сазонова обжаловали приговор В Самаре огласили приговор бывшему топ-менеджеру ПТС

Суды Происшествия

Четверых самарцев осудили за сбыт поддельных пятитысячных купюр

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 114
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Суд Октябрьского района Самары рассмотрел уголовное дело Никиты Павлушкина, Никиты Юкина, Захара Куца и Романа Куца. Их обвиняли в сбыте поддельных денег и приобретении наркотиков.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, в 2018 г. четверо самарцев неоднократно приобретали поддельные пятитысячные купюры (всего не менее 25 штук) и реализовывали их, приобретая продукты и мобильники.

Кроме того, при обыске в квартире Павлушкина нашли 35 г гашиша.

Суд назначил Павлушкину три года и три месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком три года; Захару Куцу - три года условно, с тем же испытательным сроком; Роману Куцу - два года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года; Юкину - полтора года лишения свободы условно, с испытательным сроком год.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31