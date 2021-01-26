Четверых самарцев осудили за сбыт поддельных пятитысячных купюр

Суд Октябрьского района Самары рассмотрел уголовное дело Никиты Павлушкина, Никиты Юкина, Захара Куца и Романа Куца. Их обвиняли в сбыте поддельных денег и приобретении наркотиков.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, в 2018 г. четверо самарцев неоднократно приобретали поддельные пятитысячные купюры (всего не менее 25 штук) и реализовывали их, приобретая продукты и мобильники.

Кроме того, при обыске в квартире Павлушкина нашли 35 г гашиша.

Суд назначил Павлушкину три года и три месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком три года; Захару Куцу - три года условно, с тем же испытательным сроком; Роману Куцу - два года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года; Юкину - полтора года лишения свободы условно, с испытательным сроком год.