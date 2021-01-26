У самарской фирмы изымают землю в Барбашином овраге

В Самаре арбитражный суд обязал изъять у ООО "СтройАльянс" земельный участок в Барбашином овраге.

Фирма купила участки № 42, 43 в Барбашином овраге площадью 4000 кв. м в 2018 г. у ООО "Инфо". На них планировали построить гостиницу или базу отдыха, для этого землю обнесли забором. Однако в декабре 2019 г. прокуратура обнаружила, что участки попали в частную собственность незаконно и через суд потребовала их изъять.

Как указано в решении суда, двое мужчин в 2004 г. через суд получили право собственности на эти участки. В 2005 г. они продали землю. Позже участки еще несколько раз сменили собственников, а в 2018 г. ими стал владеть "СтройАльянс". При этом еще 2007 г. областной суд отменил решения районного суда, изначально отдавшего землю в частную собственность. Суд решил, что городские власти не давали разрешение на регистрацию права собственности в 2004 году. В итоге оказалось, что хоть ООО "СтройАльянс" и являлось добросовестным приобретателем, но прав на землю не имеет.