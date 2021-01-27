В 2021 г. в Самарской области благоустроят дворы на 1,1 млрд рублей

В 2021 г. запланировано благоустроить 272 двора и 137 общественных пространств в регионе. На эти цели выделено 1,1 млрд рублей. Об этом стало известно на заседании комитета Самарской губдумы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи.

По словам замминистра энергетики и ЖКХ Самарской области Игоря Жаркова, на эту сумму удастся перевыполнить план, благоустроив 295 дворов и 156 территорий. Контракты на оказание услуг будут заключены до 1 апреля.

Благоустройство территорий осуществляется по областной программе "Формирование комфортной городской среды на 2018–2024 годы", реализуемой в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Игорь Жарков доложил парламентариям, что в 2020 году на реализацию мероприятий программы было выделено около 2 млрд рублей, включая 1,3 млрд рублей из федеральной казны. На эти деньги удалось перевыполнить план, благоустроив 323 двора и 157 общественных территорий, реализовать четыре проекта-победителя всероссийского конкурса-2019 в Кинеле, Отрадном, Сызрани и Жигулевске, а также завершить основные работы по проекту-победителю всероссийского конкурса 2020 г. в Нефтегорске.

Благоустройство дворов включает в себя обязательные работы, реализуемые при наличии решения собственников МКД (установку скамеек, урн, освещение, ремонт дворовых проездов) и дополнительные, при условии софинансирования (от 20% и выше) работ за счет средств жильцов (озеленение территорий, оборудование автомобильных парковок, ремонт или установку ограждений, устройство детских, спортивных и площадок для выгула собак).

До 1 сентября текущего года будет проведен конкурс в отношении проектов, реализация которых предусмотрена в 2022–2024 гг. В конкурсе 2021 года от Самарской области будут участвовать городские округа Чапаевск, Сызрань, Отрадный, Жигулевск, Похвистнево и Нефтегорск.

Председатель комитета губдумы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Андрей Мурзов отметил успешность реализуемой программы:

"Деньги на благоустройство направляются из двух министерств: энергетики и ЖКХ и транспорта. Процент освоения средств очень высокий. Программа выполняется даже с превышением плановых показателей. Сроки выполнения работ не нарушаются".