В Самаре водителя военного КамАЗа осудили по обвинению в гибели солдата

В Самарском гарнизонном военном суде вынесен приговор 34-летнему сержанту контрактной службы одной из воинских частей, расположенных в самарском пос. Кряж Андрею Павлову, признанному виновным в нарушении вождения машины, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 350 УК РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Как установил суд, 15 августа 2020 г. около 14:00 Павлов, управляя технически исправным автомобилем КамАЗ-6350, буксировал на жесткой сцепке грузовик КамАЗ-5350. И, при повороте налево при проезде через контрольно-пропускной пункт, буксируемый им грузовик сбил металлический столб заграждения, который упал и ударил по голове открывавшего шлагбаум рядового солдата. Потерпевшему были причинены различные телесные повреждения, от которых он 28 августа скончался.

При выяснении обстоятельств случившегося правоохранители установили, что трагедия произошла по вине Павлова, который, по их мнению, нарушил пункты 8.1 и 9.10 ПДД РФ, согласно которым водитель должен соблюдать необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, а также ст. 24 "Наставления по автомобильной службе (соединение, воинская часть)". По версии следствия, обвиняемый водитель действовал легкомысленно, надеясь на собственный опыт вождения, рассчитывая безопасно совершить движение транспортного средства.

По окончании следствия обвиняемый сержант-контрактник предстал перед Самарским гарнизонным военным судом. При назначении наказания суд принял во внимание то, что Павлов свою вину осознал и в содеянном чистосердечно раскаялся, является ветераном боевых действий и имеет ведомственные награды, принес извинения потерпевшему и предпринял меры к заглаживанию причиненного имущественного ущерба и морального вреда, а также, что в период военной службы он характеризуется положительно. Кроме того суд, признал обстоятельством смягчающим наказание наличие у подсудимого двух малолетних детей и активное способствование раскрытию преступления.

В итоге суд признал сержанта Андрея Павлова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 350 УК РФ, и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.