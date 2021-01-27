Общественная палата региона выступила с обращением по прошедшим протестным акциям

Общественная палата Самарской области выступила с обращением по поводу протестных акций, прошедших 23 января.

"Несанкционированные протестные акции с участием несовершеннолетних детей и студенческой молодежи вызвали у нас серьезную озабоченность. Руководствуясь конституционно-правовыми нормами и гуманистическими принципами, Общественная палата Самарской области выражает свою принципиальную позицию о недопустимости использования несовершеннолетних детей в политических целях", - отмечается в обращении.

Подчеркивается, что вовлечение несовершеннолетних граждан в публичные акции противоречит смыслу и содержанию конституционно-правовых актов, обеспечивающих реализацию политических прав граждан. Также указывается, что отмечающаяся тенденция вовлечения в подобные мероприятия студентов и школьников приводит к развитию в молодежной среде радикальных настроений.

"С подачи провокаторов и подстрекателей подростки склоны винить все и всех в любой ситуации. Они воспринимают это как возможность проявить себя, а противостояние утверждает их в собственных глазах, у них возникает ложное чувство борьбы за справедливость. За этой идеей молодые люди готовы следовать, не задумываясь о причинах и последствиях, становясь идеальным инструментом в руках политических авантюристов", - говорится в обращении Общественной палаты.

Пример же безнаказанности тех, кто пришел на митинг только для "хайпа", рождает у других желание бунтовать и разрушает позитивный взгляд на жизнь, считают общественники.

"Организаторы этих акций - это проплаченные и беспринципные персонажи, цель которых - нажива. Выполнив свои функции, они скроются. Останутся те молодые люди, для которых данный конфликт не является личным или политическим, но они могут пострадать наравне со всеми и попасть в общий поток, боясь или не желая отступить, из страха потери репутации в глазах сверстников. При этом молодые люди до конца не осознают, что, собираясь посетить несанкционированный митинг, нарушают закон, и они и их родители могут быть привлечены к административной или даже уголовной ответственности, что, в свою очередь, отразится на гражданском и профессиональном становлении подростков. Это вряд ли позволит им в будущем занять должность государственного служащего, работать в правоохранительных, судебных органах, банковской сфере и т.д.", - предостерегают авторы обращения.

"Мы не должны допустить того, что в России вырастет поколение, уверенное, что угрозами и давлением можно добиться любого желаемого результата. Политическая активность молодежи должна проявляться на уроках обществознания и истории, через участие в молодежных проектах и форумах, в формате дискуссий и выборных кампаний", - считают в Общественной палате.

Подчеркивается, что школьники и студенты и в целом образовательная среда должны быть вне политики.

"Это касается любых партий и политических лидеров. Все мы должны четко это понимать и следовать данному принципу, действовать и работать в стремлении оградить подрастающее поколение от противоправных действий, прививая молодежи правовую культуру, патриотизм, ценности сильного государства и его великой истории, - отмечается в обращении. - Учитывая стремление определенных политических сил использовать любые средства для достижения собственных целей, Общественная палата Самарской области поддерживает обращение представителей областного родительского собрания к губернатору Самарской области Д.И.Азарову и осуждает противоправную и недобросовестную практику инициаторов и организаторов акций 23 января 2021 года, считает необходимым применение органами публичной власти всех установленных законодательством мер воздействия в отношении лиц, виновных в организации и совершении противоправных действий по вовлечению несовершеннолетних и студенческой молодежи в несанкционированные протестные акции".