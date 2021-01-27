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Преступления Происшествия

Подозреваемый в избиении в отрадненском кафе не смог оспорить арест

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 26 января, в Самарском областном суде под председательством федерального судьи Дмитрия Воложанинова была рассмотрена апелляционная жалоба на арест 33-летнего бывшего оперуполномоченного Отрадненского горотдела полиции Рахипа Ихтиарова.

Ихтиарова подозревают в причинении вреда здоровью средней тяжести отрадненскому бизнесмену Виталию Федосееву, владеющему ООО "Промсервис".

В удовлетворении апелляционной жалобы отказали.

Напомним, в ночь с 30 на 31 октября 2020 г. в Отрадном около кафе произошла драка между двумя компаниями. В результате у одного пострадавшего диагностировали ушибы спины, у другого - вред здоровью средней тяжести.

По мнению адвоката Василия Гурко, защищающего интересы бывшего полицейского, арест его клиента незаконен и необоснован, потому что до сих пор, спустя три месяца, в деле нет главного основания возбуждения уголовного дела - медицинского заключения о степени тяжести причиненного вреда. Также, по мнению Гурко, нет смысла держать под стражей Ихтиарова под предлогом того, что он может скрыться от следствия. У арестованного двое детей 3 и 5 лет, у которых он единственный кормилец.

Пострадавший Федосеев, по словам его адвоката, настаивает на содержании подозреваемого под стражей, так как опасается за себя и членов семьи. Якобы Ихтиаров, который с коллегами неоднократно дерзко и беспричинно нападал на него и товарищей, воспользуется профессиональными навыками, чтобы давить на потерпевших и препятствовать следствию.

Интересно, что за три месяца расследования не были привлечены к ответственности соучастники арестованного, которых в процессуальных документах именуют неустановленными лицами. Хотя, по словам адвоката Андрея Карномазова, из материалов дела ясно, что в драке участвовали и сослуживцы Ихтиарова.

Следствие по делу продлили до 3 марта, до этой даты экс-оперативник будет пребывать в СИЗО.

Как заявил корреспонденту Волга Ньюс адвокат Гурко, это решение суда он будет обжаловать в кассационном порядке.

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