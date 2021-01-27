В Самаре двух военных осудили за разбой

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор 20-летнему ефрейтору воинской части, находящейся в Ростовской области, Вадиму Челышкову и 20-летнему местному жителю Сергею Аксенову. Их признали виновными в разбое (ч. 1 ст. 162 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Ефрейтора Челышкова осудили за преступление, которое он совершил, находясь в отпуске. По версии следствия, вечером 20 ноября 2019 г. Челышков вместе с приятелем Аксеновым решили отобрать у мужчины телефон. Сообщники проследили, как тот зашел в подъезд на ул. Победы, прошли вместе с жертвой в лифт, отобрали телефон и скрылись. Также потерпевший получил легкий вред здоровью.

Позже по подозрению в разбое стражи порядка задержали Аксенова. Вторым подозреваемым стал Челышков. Его задержали в воинской части и доставили в Самару.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел, что подсудимые извинились перед потерпевшим, возместили ущерб и моральный вред.

В итоге суд приговорил Челышкова к четырем годам заключения в колонии общего режима, а Аксенова - к двум годам в такой же колонии.