Член областной Общественной палаты: Несанкционированные акции нарушают покой горожан

Член областной Общественной палаты Анастасия Софьина высказалась о несогласованных акциях, прошедших 23 января.

"На мое имя поступило письмо от родительской общественности, которая возмущена действиями отдельных "политиканов", призывающих к различным противоправным действиям, к митингам детей и подростков. Родители не просто просят, а требуют защитить, оградить детей от провокаций", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор дал поручение (оградить детей от политических игр) Владимиру Бурыкину, возглавляющему департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции.

Председатель Самарского Союза молодежи, член ОП Анастасия Софьина отметила, что несанкционированные акции вносят деструктив в общество, мешают людям и нарушают их покой.

"Безусловно мы понимаем, что среди молодежи, вышедшей на улицу, было много несовершеннолетних граждан. Конечно, ребята были подвержены влиянию и мимолетным соблазнам. Мы видим, что происходящее ни к чему хорошему не привело и не приведет. Поэтому важно, чтобы нынешнее молодое поколение - школьники, студенты - пользовались проверенной информацией, а не фейками из различных интернет-мессенджеров и той лжеинформацией, которую им преподносят недобросовестные организаторы тех событий", - сказала она.

По словам Софьиной, то, что видели люди, - это не созидание, а разрушение: "Это вносит деструктив в наше общество. Да, у нас есть проблемы (например, вызванные пандемией), но чтобы их решить, нужно сесть за стол переговоров. Нужно выслушать позицию каждого. Пусть молодые люди скажут, чего не хватает, что нужно улучшить. Ведя диалог в таком ключе, мы поймем, что необходимо обществу и как дальше действовать".

Председатель Самарского Союза молодежи считает, плохо, когда люди выходят на улицу, не предлагая ничего конструктивного: "Такие несанкционированные акции мешают людям и нарушают их покой. Например, в старой части Самары имеется большое количество катков и скверов. В выходные многие хотят прогуляться с родителями и друзьями, а когда идет такая лавина людей - это небезопасно для окружающих. Гуляют ведь семьи с маленькими детьми, люди в возрасте, и есть вероятность попасть в эту струю, что, еще раз повторю, небезопасно, - добавила Анастасия Софьина. - Считаю, что родители должны находить общий язык с детьми, интересоваться, чем живет ребенок, знать его увлечения, хобби. По своему опыту могу сказать, что у меня никогда не было секретов от родителей. Они знали, где я и с кем. Хочу отметить, что у друзей тоже доверительные отношения с моими родителями. Важно наладить отношения с теми, с кем общается твой ребенок".