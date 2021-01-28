В Самарской области в конце недели будет ветрено

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В Самарской области к концу недели погода изменится. Антициклон отступит на восток, а с западных регионов ЕТР распространит свое влияние ложбина циклона с фронтальными разделами. Местами пройдет снег различной интенсивности, но температура воздуха существенно не изменится, сообщает Приволжское УГМС.