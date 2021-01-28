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Общество

В Самарской области в конце недели будет ветрено

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области к концу недели погода изменится. Антициклон отступит на восток, а с западных регионов ЕТР распространит свое влияние ложбина циклона с фронтальными разделами. Местами пройдет снег различной интенсивности, но температура воздуха существенно не изменится, сообщает Приволжское УГМС.

В четверг днем, 28 января, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Местами гололедица.

В пятницу, 29 января, ночью облачно. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -7...-12 °C. Днем облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C.

В субботу, 30 января, ночью облачно. Небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде снега. Ветер южный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Днем облачно. Небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде снега. Ветер южный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C.

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