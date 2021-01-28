У самарца из-за долгов по штрафам ГИБДД арестовали BMW X6

В отношении жителя Самары, неоднократно нарушавшего ПДД и не оплачивающего штрафы, судебные приставы возбудили 113 исполнительных производств. Общая сумма его долга составила 133,5 тыс. рублей.

Найти должника по штрафам удалось благодаря совместной работе с сотрудниками Госавтоинспекции.

Должностные лица ГИБДД обнаружили злостного неплательщика, когда он в очередной раз нарушил правила дорожного движения. Установив, что мужчина является должником по административным штрафам, сотрудники ГИБДД передали его судебным приставам.

Приставы составили акт описи и ареста BMW X6, принадлежащего самарцу. Теперь, если должник продолжит избегать погашения штрафа, транспортное средство будет отправлено на торги.