16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области еще 273 человека заболели коронавирусом В СамГМУ разработали мобильное приложение для дистанционной проверки слуха ООО "Профи" попало в "черный список", сорвав контракт на поставку еды для школы в Южном городе У самарца из-за долгов по штрафам ГИБДД арестовали BMW X6 В Красноярском районе отменен карантин по птичьему гриппу

Общество

У самарца из-за долгов по штрафам ГИБДД арестовали BMW X6

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 94
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В отношении жителя Самары, неоднократно нарушавшего ПДД и не оплачивающего штрафы, судебные приставы возбудили 113 исполнительных производств. Общая сумма его долга составила 133,5 тыс. рублей.

Найти должника по штрафам удалось благодаря совместной работе с сотрудниками Госавтоинспекции.

Должностные лица ГИБДД обнаружили злостного неплательщика, когда он в очередной раз нарушил правила дорожного движения. Установив, что мужчина является должником по административным штрафам, сотрудники ГИБДД передали его судебным приставам.

Приставы составили акт описи и ареста BMW X6, принадлежащего самарцу. Теперь, если должник продолжит избегать погашения штрафа, транспортное средство будет отправлено на торги.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31