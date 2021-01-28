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Суды Происшествия

В Самаре суд вынес приговор мужчине, убившему коллегу ковшом экскаватора

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в законную силу приговор Куйбышевского районного суда в отношении Антона Жилкина, признанного виновным в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ), об этом сообщили в суде.

Трагедия, в связи с которой Жилкин оказался на скамье подсудимых, произошла 20 февраля 2020 г. примерно в 10:00: мужчина, работающий механиком, совместно с другим механиком ремонтировали экскаватор KOMATSU PC 200-8 MO (ЭО-4127).

В время работ возникла необходимость в установке гидравлического насоса на экскаватор. Для его поднятия Жилкин с коллегой решили использовать стоявший рядом экскаватор KOMATSU PC 200-7. И Жилкин, не имея прав на управление экскаватором, удостоверения на право проведения погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемных машин, не пройдя специализированного обучения на право проведения погрузочно-разгрузочных работ, сел в кабину экскаватора KOMATSU PC 200-7 и запустил двигатель. Затем, не предвидя опасных последствий, по неосторожности, не убедившись в отсутствии своего коллеги в опасной зоне работы экскаватора, Жилкин начал использовать экскаватор в качестве грузоподъемного механизма, что привело к резкому опусканию стрелы и ковша экскаватора на его коллегу.

Пострадавшего зажало между корпусом экскаватора и ковшом. Ему были причинены травмы, от которых он скончался. А Жилкин стал фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. Во время следствия он оставался на свободе под подпиской о невыезде, а потом предстал перед Куйбышевским районным судом. 

В суде Жилкин поддержал ранее заявленное ходатайство о вынесении приговора в особом порядке без судебного разбирательства в связи с полным признанием вины. Суд, с учетом мнения сторон, его ходатайство удовлетворил и приговорил его к одному году исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства.

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