16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Командир штаба самарских студотрядов: "Есть много вариантов для реализации своих возможностей" Оперштаб обязал работодателей отправить беременных на дистанционку Эксперт Общественной палаты: "Вовлечение детей в несанкционированные политические акции недопустимо" Минспорта Самарской области: Профессиональным спортивным клубам нужно активнее привлекать спонсоров Профсоюзы Самарской области: "Проблемы нужно решать не с помощью провокаций"

Власть и политика

Командир штаба самарских студотрядов: "Есть много вариантов для реализации своих возможностей"

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 14
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Командир самарского регионального штаба "Российских студенческих отрядов" Сергей Пушняк считает, что молодежная среда сильно подвержена влиянию.

"Именно из социальных сетей молодежь берет много информации. Там есть конструктив, но достаточно и негатива. А зачастую у детей и подростков еще не сформированы взгляд и позиция на какие-то вещи. Человек считает модным находится в том или ином движении, хотя на самом деле оно несет негатив. Этим пользуются те, кто хочет манипулировать людьми", - пояснил он.

По мнению Сергея Пушняка, у молодых людей сейчас есть много альтернативных вариантов для реализации своих возможностей.

"В нашей стране (в частности, правительством Самарской области) создается масса условий для этого. Весь свой юношеский максимализм есть куда применить. Можно участвовать в различных конкурсах, сотрудничать с некоммерческими организациями. А недовольство можно высказать в ходе конструктивного диалога, не приходя на митинг. Это можно сделать и в диалоге с властью. У нас открытое государство, - убежден Пушняк. - Еще раз скажу: есть конструктивные методы, и они работают".

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31