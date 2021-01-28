Командир штаба самарских студотрядов: "Есть много вариантов для реализации своих возможностей"

Командир самарского регионального штаба "Российских студенческих отрядов" Сергей Пушняк считает, что молодежная среда сильно подвержена влиянию.

"Именно из социальных сетей молодежь берет много информации. Там есть конструктив, но достаточно и негатива. А зачастую у детей и подростков еще не сформированы взгляд и позиция на какие-то вещи. Человек считает модным находится в том или ином движении, хотя на самом деле оно несет негатив. Этим пользуются те, кто хочет манипулировать людьми", - пояснил он.

По мнению Сергея Пушняка, у молодых людей сейчас есть много альтернативных вариантов для реализации своих возможностей.

"В нашей стране (в частности, правительством Самарской области) создается масса условий для этого. Весь свой юношеский максимализм есть куда применить. Можно участвовать в различных конкурсах, сотрудничать с некоммерческими организациями. А недовольство можно высказать в ходе конструктивного диалога, не приходя на митинг. Это можно сделать и в диалоге с властью. У нас открытое государство, - убежден Пушняк. - Еще раз скажу: есть конструктивные методы, и они работают".