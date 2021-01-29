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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарцы смогут пожаловаться на плохую уборку снега по "горячей линии"

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 по 12 февраля в аппарате Уполномоченного по правам человека будет функционировать "горячая линия" по вопросам уборки снега и наледи с общественных пространств и дворовых территорий при участии администраций Самары и Тольятти.

С вопросами об уборке в зимний период можно обратиться по телефону: 8(846)337-29-03.

"Горячая линия" по решению ситуаций, сложившихся в сфере ЖКХ, от которой зависит качество жизни каждого человека — продлится с 1 по 12 февраля. Синоптики отмечают, что в эти дни ожидается оттепель и таяние снега, поэтому особое внимание ответственным службам следует уделять состоянию крыш многоквартирных домов и административных зданий", — отмечается в сообщении. 

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