Самарцы смогут пожаловаться на плохую уборку снега по "горячей линии"

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С 1 по 12 февраля в аппарате Уполномоченного по правам человека будет функционировать "горячая линия" по вопросам уборки снега и наледи с общественных пространств и дворовых территорий при участии администраций Самары и Тольятти.