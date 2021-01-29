В Самаре предложили назвать улицу именем Василия Ланового

Доверенное лицо Президента РФ В.В.Путина, сопредседатель регионального штаба ОНФ, координатор антикоррупционного Бюро расследований ОНФ в ПФО Вадим Нуждин предложил назвать одну из самарских улиц в честь Василия Ланового.

В своем обращении в Twitter он написал, что поддерживает "душевный порыв самарцев, предложивших инициативу".

"Ушел по-настоящему любимый народом актер Василий Семенович Лановой. Образ Ивана Вараввы, созданный им в фильме "Офицеры", стал определяющим в моём выборе профессии. Встретив его в жизни, обратился к нему, как генерал-полковнику и, пожав руку, искренне поблагодарил за труд. Василий Лановой вписал свое имя в историю нашего города и достоин того, чтобы его имя было увековечено таким образом!", — прокомментировал Нуждин.

Напомним, в пятницу, 29 января, в Москве скончался знаменитый актер, народный артист СССР, участник Парада Памяти Василий Семенович Лановой. Несколько лет подряд актер принимал участие в самарском Параде Памяти, был сопредседателем Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России".

16 января Василию Лановому исполнилось 87 лет. В начале года его и супругу, народную артистку РСФСР Ирину Купченко госпитализировали с коронавирусной инфекцией. В конце января актеру стало хуже, он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ.