Житель Самарской области отправится в колонию за нападение на полицейского

Нефтегорский райсуд Самарской области рассмотрел уголовное дело мужчины, которого обвиняли в оскорблении и применении насилия в отношении полицейского.

По данным региональной прокуратуры, в ночь с 3 на 4 июня пьяный местный житель, уже имевший судимости, возле магазина "Бристоль" в с. Алексеевка оскорбил полицейского, находившегося при исполнении. Позже дебошир ударил правоохранителя головой в переносицу и кулаком в висок. Полицейский получил сотрясение головного мозга.

В итоге нападавшего приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.