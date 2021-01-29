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Суды Происшествия

Житель Самарской области отправится в колонию за нападение на полицейского

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нефтегорский райсуд Самарской области рассмотрел уголовное дело мужчины, которого обвиняли в оскорблении и применении насилия в отношении полицейского.

По данным региональной прокуратуры, в ночь с 3 на 4 июня пьяный местный житель, уже имевший судимости, возле магазина "Бристоль" в с. Алексеевка оскорбил полицейского, находившегося при исполнении. Позже дебошир ударил правоохранителя головой в переносицу и кулаком в висок. Полицейский получил сотрясение головного мозга.

В итоге нападавшего приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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