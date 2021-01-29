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Преступления Происшествия

В Самарской области нашли продавцов незаконного алкоголя

ПЕСТРАВКА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Пестравском районе Самарской области возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота алкоголя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Фигуранты дела — местные жители 59, 37 и 29 лет. По предварительным данным, подозреваемые купили немаркированную спиртосодержащую продукцию для дальнейшей незаконной перепродажи. Также правоохранители установили личность поставщика, у которого они закупали спиртное.

Подозреваемых задержали во время разгрузки автомобиля. В гараже одного из задержанных нашли 1,1 тыс. бутылок алкоголя на 235 тыс. рублей.

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