В Самарской области нашли продавцов незаконного алкоголя

В Пестравском районе Самарской области возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота алкоголя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фигуранты дела — местные жители 59, 37 и 29 лет. По предварительным данным, подозреваемые купили немаркированную спиртосодержащую продукцию для дальнейшей незаконной перепродажи. Также правоохранители установили личность поставщика, у которого они закупали спиртное.

Подозреваемых задержали во время разгрузки автомобиля. В гараже одного из задержанных нашли 1,1 тыс. бутылок алкоголя на 235 тыс. рублей.