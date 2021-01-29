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Преступления Происшествия

В Безенчукском районе были пойманы браконьеры с убитыми зайцами

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На днях в одном из охотхозяйств Безенчукского района Самарской области инспекторы производственного охотничьего контроля остановили снегоход с охотником для проверки документов, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

При осмотре снегохода в багажнике были обнаружены 2 зайца-русака. По факту превышения суточной нормы добычи зайца и отсутствия отметки в разрешении на добычу охотничьих ресурсов составлен протокол по делу об административном правонарушении.

В настоящее время материал направлен для принятия решения в мировой суд. По результатам рассмотрения и вступления постановления в законную силу департаментом охоты и рыболовства Самарской области будут приняты меры по взысканию причиненного государству материального ущерба.

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