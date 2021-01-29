Студент года из Самары призвал ровесников не поддаваться на политические манипуляции

Победитель конкурса "Студент года - 2019" призвал своих товарищей не поддаваться на манипуляции и призывы тех, кто вносит в нашу жизнь хаос. Речь идет о том, что некоторые политические авантюристы с помощью соцсетей вовлекают школьников и студентов участвовать в незаконных митингах.

Часть из ребят, приходя на такие акции, не осознают до конца, для чего это сделали. По признаниям некоторых молодых людей, они хотели снять прикольное видео, а после жалели о случившемся.

"Мое личное мнение, что дети не всегда здраво могут оценивать ситуацию. Они не видели, когда было хуже, и не видят, что ими манипулируют. Я же считаю, что ряд сообществ в соцсетях в открытую манипулируют мнением людей. Например, в "ТикТоке" в определенный момент каждое второе видео было с призывом прийти на митинг. Подоплека была такая: вы не предаете Родину, вы — против власти. Но по сути, если разобраться, там не предъявляют никаких лозунгов, не выдвигают требований. Соответственно считаю, что идти туда не нужно не только детям, но и людям постарше", — рассказал Антон Уваров.

Он рекомендует молодежи заняться более полезным делом.

"Есть Ресурсный центр добровольчества, куда можно прийти и стать волонтером, заботиться о людях. Можно будет не разрушать, а созидать, ведь у нас огромное количество социальных организаций, где помогают детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья. Там всегда требуются руки, — замечает студент.



По его словам, требуют помощи и братья наши меньшие. Поэтому добровольцы нужны и в приютах для домашних животных.



— Есть огромное количество образовательных площадок, где можно совершенно бесплатно учиться, повышая свою квалификацию, не отстать от жизни и уверенно чувствовать себя в профессии. Научиться, в частности, определять, когда тобой манипулируют", — считает Антон Уваров.