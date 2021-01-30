Ольга Гальцова: Проведение несогласованных мероприятий прямо противоречит закону

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова обратилась к жителям региона в связи с ситуацией, связанной с организацией и проведением несогласованных публичных мероприятий

Обращение омбудсмена было опубликовано на сайте Уполномоченного по правам человека в Самарской области. Ольга Гальцова подчеркнула, что свобода слова и право на публичные акции могут реализовываться только в порядке, предусмотренном законом.

"23 января 2021 года в ряде городов РФ, в том числе в Самаре и Тольятти, состоялись несогласованные с органами государственной власти и местного самоуправления публичные мероприятия в форме так называемых "прогулок по городу". Граждане РФ имеют право на выражение своего мнения, проведение собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирований. Это гарантировано ст. 31 Конституции РФ. Однако, организаторами этих мероприятий не были поданы уведомления о проведении публичных мероприятий, что свидетельствует о намерении этих лиц привлечь граждан к участию в заведомо противоречащих действующему законодательству публичных мероприятиях", — говорится в обращении.

Кроме того, не следует забывать и об угрозе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области, которые относятся к обстоятельствам, представляющим угрозу жизни и безопасности граждан. Это является основанием для введения ограничений на проведение массовых мероприятий.

"Большую озабоченность и тревогу вызывает вовлечение в несогласованные публичные мероприятия подростков и несовершеннолетних детей. Ничем иным, кроме как провокацией, оценить такие действия невозможно. Беседы с несовершеннолетними гражданами, принявшими участие в несогласованном публичном мероприятии 23 января, показывают, что они, в абсолютном большинстве, не могут объяснить ни смысл прошедшего мероприятия, ни причины, которые побудили их принять в нем участие", — отметила омбудсмен.

Она предупредила жителей региона, что в Интернете вновь появилась информация, что в предстоящие выходные дни планируется проведение аналогичных публичных мероприятий.

"Каких-либо уведомлений об их проведении в органы государственной власти и местного самоуправления Самарской области не поступало. Соответственно проведение таких мероприятий прямо противоречит закону. Обращаю ваше внимание на необходимость задуматься о безопасности и ответственности. За себя, своих детей, родных и близких. Убедительно прошу вас не допускать нарушения действующего законодательства РФ", — подчеркнула в обращении Ольга Гальцова.