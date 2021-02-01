Галерея "Виктория" объявила Неделю современного театра

Галерея "Виктория" проводит Неделю современного театра 2-7 февраля. Организаторы обещают, что галерея станет площадкой для спектаклей новой эпохи, где нет границы между сценой и зрительным залом.

В первый день фестиваля, 2 февраля, зрители примут участие в "Агрегации" (16+) - "социальном эксперименте о коммуникациях" Юрия Сорокина. В тот же день в 20:00 начнется лекция Никиты Славича "Получи катарсис или п***юлей" (18+).

В среду, 3 февраля, в 19:00 снова пройдет "Агрегация". 4 февраля в галерее покажут первый из цикла "Секретных спектаклей" (18+). В главной роли в "спектакле без режиссера и репетиций по секретному сценарию" выступит Сергей Кривчиков.

5 февраля покажут спектакль Полины Кардымон и Элины Куликовой "Общее место" (16+). "Спектакль-книга для одного зрителя" воссоздает психогеографию режиссеров. События, персонажи и декорации помещены в бумажную книгу. "На ее страницах размещаются тактильно ощутимые тропы, которые зритель сможет пройти в любое удобное ему время и месте. Каждый подобный playbook уникален: вы не можете до конца знать, какой именно экземпляр вы получите, - пишут режиссеры. - Возможно, это окажется автофикшн-пейзаж детства Полины или цифровой ландшафт рабочего стола Элины". В 19:00 пройдет второй "Секретный спектакль", уже с Анастасией Альбокриновой в главной роли. После чего с перформативной лекцией "Тело актера" (18+) выступит Сергей Баландин.

6 февраля зрителей ждут еще несколько показов "Общего места", а в 16:00 и 17:00 - спектакля Элины Куликовой "Л.А.В. (Летучие Ароматические Вещества)" (16+). Он будет состоять из "запахов, их смешений и вариаций".

7 февраля по-прежнему можно будет посмотреть "Общее место" и "Л.А.В", а также пройдет обсуждение последнего. В 19:00 покажут ностальгический спектакль-вечеринку DJ NIKISSA (16+).

В параллельной программе спектакли пройдут за пределами галереи "Виктория". 6 и 7 февраля в 13:00 и 15:00 можно проехать в самарском метро с променад-спектаклем "Прислоняться" (16+). Тем, кто хочет остаться дома, предлагают пройти онлайн аудиоспектакль-конструктор "Спектакль в коробочке" (16+), номинированный на "Золотую Маску".

Куратор программы - Никита Славич, выпускник магистратуры РГИСИ (бывш. Санкт-Петербургской академии театрального искусства).