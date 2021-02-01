АО "ПТС" предупредило о временном охлаждении батарей в квартирах самарцев

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В понедельник, 1 февраля, с 10:00 до 20:00 АО "ПТС" будет регулировать режим тепловых сетей (ул. Панова, 17). В связи с этим временно охладятся батареи у потребителей в границах улиц Ново-Садовой, Осипенко, Луначарского и Московского шоссе.