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ЖКХ и благоустройство Общество

АО "ПТС" предупредило о временном охлаждении батарей в квартирах самарцев

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 1 февраля, с 10:00 до 20:00 АО "ПТС" будет регулировать режим тепловых сетей (ул. Панова, 17). В связи с этим временно охладятся батареи у потребителей в границах улиц Ново-Садовой, Осипенко, Луначарского и Московского шоссе.

"Всего потребителей, которые будут ощущать снижение параметров теплоносителя, - 252", - отмечается в сообщении компании. - В том числе 183 многоквартирных дома, девять детских садов, семь медучреждений, 11 учебных заведений".

Компания приносит извинения за предоставленные неудобства.

Гид потребителя

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