16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СОФЖИ аннулировали разрешение на планирование "3 кварталов" В Безенчукском районе планируют построить центр досуга на 460 мест Застройщик долгостроя на ул. Димитрова, 74а признан банкротом Детский сад на 250 мест в Волжском районе построит ООО "Волгастройконсалт" Детский сад на 130 мест в с. Ягодное Ставропольского района достроит новый подрядчик

Строительство Строительство и недвижимость

В Безенчукском районе планируют построить центр досуга на 460 мест

БЕЗЕНЧУК. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 331
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Комитет по строительству администрации Безенчукского района ищет подрядчика, который разработает технический проект нового досугового центра. Объект культуры планируется разместить в пос. Безенчук на ул. Мамистова, 35.

На разработку проектно-сметной документации, которая будет осуществляться в рамках муниципальной программы Развитие строительства и газификации Безенчукского района на 2021-2023 гг.", администрация района выделила 5,3 млн рублей из местного бюджета.

Власти намерены повторить опыт Кемеровской области и создать аналог сельского ДК в Прокопьевском районе. По предварительным расчетам, строительство займет около 24 месяцев, а его стоимость составит 220 млн рублей.

Победителю объявленного аукциона предстоит провести инженерно-геодезические изыскания на площади участка в 3,5 га. Площадь застройки составит около 1,9 тыс. кв метров. Зрительный зал в двухэтажном здании досугового центра рассчитан на 462 места.

Известно, что кемеровский аналог имеет два этажа. Первый этаж отведен под зрительный зал, на втором располагаются студийные и технические помещения: хореографическая, фольклорная, хоровая, театральная студии и студия прикладного творчества.

Гид потребителя

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28