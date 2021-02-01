В Безенчукском районе планируют построить центр досуга на 460 мест

Комитет по строительству администрации Безенчукского района ищет подрядчика, который разработает технический проект нового досугового центра. Объект культуры планируется разместить в пос. Безенчук на ул. Мамистова, 35.

На разработку проектно-сметной документации, которая будет осуществляться в рамках муниципальной программы Развитие строительства и газификации Безенчукского района на 2021-2023 гг.", администрация района выделила 5,3 млн рублей из местного бюджета.

Власти намерены повторить опыт Кемеровской области и создать аналог сельского ДК в Прокопьевском районе. По предварительным расчетам, строительство займет около 24 месяцев, а его стоимость составит 220 млн рублей.

Победителю объявленного аукциона предстоит провести инженерно-геодезические изыскания на площади участка в 3,5 га. Площадь застройки составит около 1,9 тыс. кв метров. Зрительный зал в двухэтажном здании досугового центра рассчитан на 462 места.

Известно, что кемеровский аналог имеет два этажа. Первый этаж отведен под зрительный зал, на втором располагаются студийные и технические помещения: хореографическая, фольклорная, хоровая, театральная студии и студия прикладного творчества.