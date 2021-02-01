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Театр Культура

Новое здание для театра-студии "Грань" оценили в 1,45 млрд рублей

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Получено заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по новому зданию для театра "Грань".

Фото: предоставлено театром "Грань"

"Проект разработан университетом СамГТУ. Пройдена государственная экспертиза. Получено положительное заключение как на проект, так и на сметную документацию. Общая стоимость строительства составила около 1,45 млрд рублей", - рассказал директор центра инженерно-технических разработок СамГТУ Вячеслав Романчиков.

В рамках проекта в здании театра "Грани" оборудуют два зала - большой, в котором предусмотрена трансформация сцены", и "универсальный". Само здание будет четырехэтажным и по форме представлять собой пересечение геометрических фигур - квадрата и треугольника.

Напомним, новое здание для театра-студии "Грань" планировалось открыть в Новокуйбышевске в 2022 году. Сейчас "Грань" располагается во Дворце культуры на центральной площади города. В этом году театр отмечает юбилейный, 50-й сезон.

Строительство нового здания планировалось начать уже в конце 2020 года. В ноябре губернатор Самарской области Дмитрий Азаров резко раскритиковал работу по проектированию. По его словам, сумма, изначально заложенная на проект, составляла 1 млрд рублей, но в течение года требование по финансированию проекта возросло до 2,5 млрд.

Позднее в интервью Волга Ньюс депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн рассказал, что дополнительно запрашиваемая сумма была связана с оборудованием залов и что в сокращении ее с 2,5 млрд до 1,5 млрд рублей "нет ничего трагического" и вопрос можно будет решать в рабочем порядке - "дооснастить". Также он отметил, что половина изначальной суммы, заложенной на театр, - из внебюджетных средств и собрана по договоренности губернатора с крупным бизнесом.

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